Все от него страдают и при этом никто не виноват.

Производитель жёстких дисков и твердотельной памяти Western Digital Corporation разочаровал инвесторов своим прогнозом на текущий фискальный квартал, заявив о готовности выручить не более $4,9 млрд при доходе на одну акцию не более $2,25. Эти показатели оказались ниже ожиданий рынка, что вызвало падение курса акций компании на 9%.

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Фондовый рынок даже не учёл того обстоятельства, что в минувшем квартале компания выступила лучше ожиданий в показателях дохода на одну акцию ($2,49) и попала в прогноз по выручке ($5,05 млрд). Как признался финансовый директор компании Роберт Илау (Robert Ealau), клиенты WDC столкнулись с дефицитом компонентов. Сама компания тоже испытывает подобные проблемы, но прилагает максимум усилий для их решения. Аналитики Mizuho Securities считают, что в ближайшие месяцы доходы WDC будут подрываться снижением цен на твердотельную память, влиянием пандемии и дефицита комплектующих.