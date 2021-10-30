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Новости Hardware Алексей Сычёв
Появились фото флагманской видеокарты Intel Arc Alchemist
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В силу вполне очевидных причин ресурс VideoCardz не мог пройти мимо очередных откровений канала Moore’s Law is Dead, опубликовавшего фото реальной, как утверждает источник, видеокарты Intel Arc Alchemist в старшей конфигурации с 512 исполнительными блоками. Данный образец сочетает печатную плату чёрного цвета с серебристым кожухом системы охлаждения, подразумевающей наличие двух чёрных вентиляторов с фирменным логотипом на роторах.

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Источник изображения: Moore’s Law is Dead

Видно, что фотографии сделаны каналом не самостоятельно, а получены из иных источников, и только потом обработаны для демонстрации публики. По крайней мере, заметно, что фон был тщательно обрезан для видимости защиты информаторов. Сочетание разъёмов дополнительного питания на плате характерно для видеокарт, поддерживающих стандарты PCI Express 3.0 и PCI Express 4.0 – в совокупности они могут обеспечить уровень энергопотребления до 225 Вт, один имеет шесть контактов, а другой восемь. Появится ли на серийных платах этой модели новый разъём поколения PCI Express 5.0, пока прогнозировать сложно.

Источник изображения: Moore’s Law is Dead

Одновременно источник публикует компьютерный эскиз младшей видеокарты семейства с 128 исполнительными блоками. Это не фотография, а своего рода «фоторобот», составленный по описанию очевидцев. Тем самым защищаются источники, предоставившие информацию о новинке. Видно, что видеокарта получится достаточно компактной, это позволит размещать её в системах с плотной компоновкой.

Источник изображения: Moore’s Law is Dead

Второисточник также обобщает все предполагаемые характеристики описываемых новинок в одной таблице.

Источник изображения: VideoCardz

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На недавнем квартальном мероприятии представители Intel подчеркнули, что первые графические решения семейства Arc Alchemist появятся на рынке в следующем полугодии. Из неофициальных источников известно, что настольные видеокарты этой серии появятся в продаже не ранее второго квартала 2022 года.

#intel #видеокарты #xe-hpg #arc alchemist
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