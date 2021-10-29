Не говоря уже о миллиардах долларов.

Представители сайта ArsTechnica обратились за комментариями к экспертам Deloitte по рынку полупроводников, и те поспешили расстроить аудиторию призывом готовиться к многолетней нестабильности на рынке полупроводниковых компонентов. Дефицит чипов в ближайшие годы будет то ослабевать, то усиливаться, но не оставит нас окончательно.

реклама

Источник изображения: UMC

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Во-первых, как отмечает источник, спрос имеет тенденцию расти быстрее предложения. Во-вторых, производители компонентов не готовы разом вводить такое количество производственных мощностей, которое гарантированно перекрыло бы потребности рынка. Если вновь построенное предприятие в дальнейшем будет загружено заказами только на 60-70%, это гарантирует возникновение убытков. Именно по этой причине многие производители надеются переждать всплески спроса, рассчитывая на их временный характер. По мере усложнения литографических технологий будут расти затраты на строительство новых предприятий. Это дополнительно ограничит темпы их ввода в эксплуатацию. На запуск нового производства уходит от двух до трёх лет, поэтому реакция участников рынка на изменения спроса будет несколько запоздалой. Как все эти факторы будут взаимодействовать, с точностью предсказать никто не берётся, а потому к неизбежности сохранения дефицита придётся привыкать.