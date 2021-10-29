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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На устранение дефицита чипов уйдут годы, а не месяцы
Не говоря уже о миллиардах долларов.
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Представители сайта ArsTechnica обратились за комментариями к экспертам Deloitte по рынку полупроводников, и те поспешили расстроить аудиторию призывом готовиться к многолетней нестабильности на рынке полупроводниковых компонентов. Дефицит чипов в ближайшие годы будет то ослабевать, то усиливаться, но не оставит нас окончательно.

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Источник изображения: UMC

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Во-первых, как отмечает источник, спрос имеет тенденцию расти быстрее предложения. Во-вторых, производители компонентов не готовы разом вводить такое количество производственных мощностей, которое гарантированно перекрыло бы потребности рынка. Если вновь построенное предприятие в дальнейшем будет загружено заказами только на 60-70%, это гарантирует возникновение убытков. Именно по этой причине многие производители надеются переждать всплески спроса, рассчитывая на их временный характер. По мере усложнения литографических технологий будут расти затраты на строительство новых предприятий. Это дополнительно ограничит темпы их ввода в эксплуатацию. На запуск нового производства уходит от двух до трёх лет, поэтому реакция участников рынка на изменения спроса будет несколько запоздалой. Как все эти факторы будут взаимодействовать, с точностью предсказать никто не берётся, а потому к неизбежности сохранения дефицита придётся привыкать.

#аналитика #полупроводники #дефицит
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