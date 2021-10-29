Клиентами станут нынешние тридцатилетние.

В интервью ресурсу Nikkei Asian Review представители компании Samsung Electronics пояснили, как будет эволюционировать бытовая техника марки в ближайшие годы. Искусственный интеллект станет определяющим фактором её развития. Данной функцией будут наделены телевизоры, холодильники и стиральные машины, все эти устройства будут работать в единой информационной экосистеме.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

Телевизор, например, сможет не только подбирать каналы с учётом предпочтений пользователя, но и помогать ему заниматься фитнесом, считывая данные с носимых электронных устройств, оснащённых профильными датчиками. Комплекс упражнений будет подбираться индивидуально. Кухонная техника при этом поможет подобрать подходящую диету и предлагать рецепты блюд, ориентируясь на содержимое холодильника. Именно в создании такой эффективной экосистемы Samsung видит свои шансы на успех в конкурентной борьбе с китайскими компаниями и Apple.

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Если сегодня до 25-30% жителей планеты пользуются той или иной техникой Samsung, то среди поколения нынешних двадцати- и тридцатилетних сила привязанности к той или иной марке не так выражена, для них имеют значения ощущения от использования техники. Этими самыми ощущениями Samsung и намеревается завоевать предпочтения нынешней работающей молодёжи. Внедрение робототехники в быту представителям марки тоже не кажется фантастикой. Теми же кулинарными обязанностями в будущем станут заниматься роботы, а не члены семьи.