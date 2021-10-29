Помощь партнёру через его ослабление – фирменный почерк американских политиков.

Как отмечает Nikkei Asian Review, исполняющая фактические обязанности посла США на территории Тайваня Сандра Аудкёрк (Sandra Audkirk) выступила с призывом работать совместно с локальными компаниями над укреплением цепочки поставок полупроводниковых компонентов в интересах американской экономики. Само по себе обеспечение мира и стабильности в регионе добиться этой цели уже не позволит. Как считает представитель американских интересов на Тайване, необходимо развивать производство не только на территории США, но и в других странах.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Напомним, что основатель TSMC Моррис Чан (Morris Chang), который уже отошёл от участия в делах компании, недавно призывал американские власти одуматься в стремлении воссоздать на своей территорию полную цепочку поставок полупроводниковых компонентов. По его мнению, это не только займёт уйму времени, но и обернётся колоссальными затратами, да и себестоимость местной продукции будет существенно выше, чем на Тайване. Предприятие TSMC в Аризоне начнёт выпускать 5-нм продукцию в 2024 году. Власти страны считают целесообразным возведение на этой площадке не менее шести таких предприятий.