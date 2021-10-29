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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD завершила разработку флагманского Navi 31
Преемник Radeon RX 6900 XT, не исключено, уже существует в форме цифрового проекта.
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За изречениями Greymon55 на страницах Twitter следит не только популярный немецкий сайт 3DCenter.org, но и вездесущий VideoCardz. Последний из второисточников заинтересовался информацией о создании цифрового проекта графического решения AMD Navi 31, которое к концу следующего года может сменить Radeon RX 6900 XT на посту игрового флагмана.

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Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что Navi 31 станет первым потребительским графическим решением AMD, использующим многокристальную компоновку. Отдельные кристаллы будут выпускаться по 5-нм или 6-нм технологии TSMC – в любом случае, более прогрессивной по сравнению с текущими 7 нм. По прогнозам, Navi 31 в совокупности обеспечит наличие 15 360 шейдерных процессоров.

#amd #radeon rx 6900 xt #rdna 3 #navi 31
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Karely Coleman
12:00
Там был смысл, ибо были наглые выскочки и занозы в жопе мира. А путин запад более чем устраивает.
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17643872
11:57
пока вы тут унитазами меряетесь, я бабки делаю в 30 лет! Кстати не имея вообще высшего образования. Привет майнерам, бывшим заводчанам, как там майнятся 500р копейки в день??.
AMD завершила разработку флагманского Navi 31
LEVAK
11:57
Не опустятся, Apple высосала все подложки с рынка на свои ойфоны и маки, поэтому количественно продукции всё меньше. В первом квартале тока 2022 года ситуация начнёт налаживаться.
AMD завершила разработку флагманского Navi 31
senbonpetuch1337
11:57
Видеокарты от AMD именно игровые, а Nvidia кирки для майнинга продаёт. Обязательно купим топовую версию, чтобы обоссать ненавистную Нвидию.
AMD завершила разработку флагманского Navi 31
ChandlerXAAP
11:56
Согласен! АМД более привлекателен в этом плане.
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Tanabe
11:54
Чувак с аватаркой унитаза это так по взрослому))
AMD завершила разработку флагманского Navi 31
Lamerusha Lat
11:53
А кто-нибудь представлял, что США начнут бомбить Европу? Югославия, 1999 г. Что повесят руководителя крупного ближневосточного государства? Хусейн, 2006 г. В этом мире всё возможно.
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BUMM
11:51
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Sergey Grigorev
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