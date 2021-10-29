За изречениями Greymon55 на страницах Twitter следит не только популярный немецкий сайт 3DCenter.org, но и вездесущий VideoCardz. Последний из второисточников заинтересовался информацией о создании цифрового проекта графического решения AMD Navi 31, которое к концу следующего года может сменить Radeon RX 6900 XT на посту игрового флагмана.
реклама
Ожидается, что Navi 31 станет первым потребительским графическим решением AMD, использующим многокристальную компоновку. Отдельные кристаллы будут выпускаться по 5-нм или 6-нм технологии TSMC – в любом случае, более прогрессивной по сравнению с текущими 7 нм. По прогнозам, Navi 31 в совокупности обеспечит наличие 15 360 шейдерных процессоров.