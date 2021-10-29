Преемник Radeon RX 6900 XT, не исключено, уже существует в форме цифрового проекта.

За изречениями Greymon55 на страницах Twitter следит не только популярный немецкий сайт 3DCenter.org, но и вездесущий VideoCardz. Последний из второисточников заинтересовался информацией о создании цифрового проекта графического решения AMD Navi 31, которое к концу следующего года может сменить Radeon RX 6900 XT на посту игрового флагмана.

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Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что Navi 31 станет первым потребительским графическим решением AMD, использующим многокристальную компоновку. Отдельные кристаллы будут выпускаться по 5-нм или 6-нм технологии TSMC – в любом случае, более прогрессивной по сравнению с текущими 7 нм. По прогнозам, Navi 31 в совокупности обеспечит наличие 15 360 шейдерных процессоров.