Раджа Кодури теряет запал.

Вездесущий сайт VideoCardz обнаружил на странице Раджи Кодури (Raja Koduri) в Twitter, который в Intel курирует графические архитектуры, весьма неожиданные откровения по поводу будущего одного из семейств графических решений, которые сам старший вице-президент Intel некоторое время назад активно демонстрировал в виде инженерных образцов.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

Как выясняется, семейство графических процессоров Intel Xe-HP до коммерческого сегмента так и не доберётся. Его участь ограничена функционированием в составе собственных облачных систем Intel и применением в качестве платформы для разработки программного обеспечения в суперкомпьютерном сегменте. Потребителям в разных сегментах рынка вместо этого будут предложены смежные семейства Xe-HPG (Intel Arc Alchemist для игр) и Xe-HPC (Ponte Vecchio для суперкомпьютеров).

Источник изображения: Intel, VideoCardz

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«Промежуточное» решение Xe-HP будет исключено из ближайших планов Intel в контексте вывода на открытый рынок. Напомним, что оно должно было использовать многокристальную компоновку – на одной подложке могли объединяться от одного до четырёх чиплетов.