Переговоры с привлечением японских властей уже ведутся.

Контролируя половину мирового рынка датчиков изображения для цифровых камер, корпорация Sony уже является крупнейшим японским клиентом TSMC, и появление предприятия тайваньского подрядчика на западе Японии очень бы ей пригодилось. По информации Nikkei Asian Review, финансовый директор Sony Хироки Тотоки (Hiroki Totoki) на квартальном отчётном мероприятии признал, что в условиях полупроводникового кризиса стабильные поставки компонентов очень важны, и использование для этого будущего японского предприятия TSMC могло бы стать удачным выходом.

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Источник изображения: TSMC

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Сейчас корпорация ведёт переговоры как с TSMC, так и с профильным японским министерством. Нельзя исключать, что TSMC и Sony будут обмениваться опытом, ведь собственное предприятие японской корпорации расположится рядом с площадкой, на которой тайваньский партнёр построит предприятие по выпуску 22-нм продукции к концу 2024 года. Напомним, что руководство TSMC пытается рассчитывать на поддержку «принимающей стороны» при строительстве зарубежных предприятий, но не готово сотрудничать с властями напрямую, поэтому партнёр в лице крупного клиента типа Sony мог бы стать более желанным катализатором реализации планов тайваньского гиганта.