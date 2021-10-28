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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Объёмы поставок продукции AMD в прошлом квартале упали на 23%, а цены выросли на 83%
Таким нехитрым образом выручку удалось увеличить на 44%.
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Изучение квартального отчёта AMD по форме 10-Q позволило найти в этом документе некоторые весьма важные для понимания происходящих в отрасли процессоров откровения. Как вы можете помнить, на направлении клиентских продуктов и графики AMD в третьем квартале увеличила свою выручку на 44% до $2,4 млрд в годовом сравнении. Весьма неплохой результат, если учитывать регулярные жалобы участников рынка на вездесущий дефицит компонентов.

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Источник изображения: AMD

Структура отчётности AMD не позволяет отделить центральные процессоры от графических, а мобильные от настольных, но на клиентском направлении в целом объёмы поставок продукции в третьем квартале в действительности сократились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сути, AMD поставила почти на четверть меньше продукции!

Как же тогда образовался прирост выручки на 44%? Элементарно, средние цены реализации на этом же интервале выросли на 83%. Как отмечает компания, рост цен был преимущественно обусловлен смещением структуры поставок в сторону более дорогих процессоров Ryzen, видеокарт Radeon и ускорителей AMD Instinct. А сокращение объёмов поставок в натуральном выражении было осознанным выбором в пользу всё тех же более дорогих изделий в условиях ограниченности компонентов. И это был не столько выбор самой AMD, сколько её клиентов, которые пожертвовали нуждами бюджетного сегмента при производстве готовых компьютеров и ноутбуков.

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Кстати, статистика за первые девять месяцев текущего года даёт не менее интересную картину. В этом случае средняя цена реализации условной продукции AMD выросла на 56%, а объёмы поставок в штуках сократились всего на 3%. Таким образом, можно судить, что в первом полугодии эти процессы были сглажены сильнее, а третий квартал обострил дефицит компонентов в сегменте клиентских решений.

#amd #аналитика #финансы #видеокарты #процессоры #дефицит
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