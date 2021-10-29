Компания AGM представила первый в мире смартфон, который может похвастаться арктической аккумуляторной батареей. Новинка называется AGM Glory. Она доступна в трёх модификациях: Glory G1, Glory G1 SE и Glory G1 Pro.
Смартфон оборудован мобильным процессором Snapdragon 480 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Однокристальная система выполнена по нормам технологии 8 нм, имеет ядра с частотой до 2,0 ГГц, а за графику отвечает видеоускоритель Adreno 619.
Модификации AGM Glory G1 и G1 Pro оснащаются 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR4x и встроенным флеш-накопителем UFS 2.2 вместимостью 256 ГБ. Версия SE получила хранилище вместимостью 128 ГБ. Все три модели поддерживают карты памяти формата microSD объёмом до 512 ГБ.
Смартфон несёт на борту 6,53-дюймовый дисплей типа LTPS TFT, который может отображать 16,7 млн цветов. Экран имеет разрешение Full HD+ и компактный каплевидный вырез для 16-мегапиксельной фронтальной селфи-камеры.
AGM Glory G1 и G1 Pro оборудованы камерой ночного видения на базе 20-мегапиксельного датчика изображения. Версия SE этим похвастаться не может. Все три конфигурации получили оптический модуль на базе 48-мегапиксельного датчика изображения Sony IMX582. Сенсор дополнен оптикой с апертурой f/1,79. Ещё один компонент основной камеры, который есть во всех трёх смартфонах – макромодуль на 2 МП.
AGM Glory G1 Pro в отличие от двух других моделей оснащается тепловизором, который может делать кадры с разрешением 256 x 192 точки. Также на борту есть лазерный дальномер, но им может похвастаться и обычный AGM Glory G1. Для версии SE оставили фонарик повышенной яркости.
Смартфоны получили 3,5-ваттные динамики, разъём для наушников, компас, сканер отпечатков пальцев, радиоприёмник, NFC, Wi-Fi ax, Bluetooth 5.1, навигационный модуль GPS и морозоустойчивую аккумуляторную батарею ёмкостью 6200 мА*ч. Она поддерживает 18-ваттную проводную зарядку через USB-C.
Две топовые версии могут заряжаться ещё и беспроводным путём. Производитель заявляет, что при температуре -27 градусов смартфон может работать в течение суток. Время автономной работы при -30 градусах и при -40 градусах составляет 10 часов и 1 час соответственно.
Корпус каждой из трёх моделей имеет защиту от воды и пыли по стандартам IP68/IP69K. Кроме того, смартфоны не боятся ударов за счёт защиты класса MIL-STD-810G. Работают новинки под управлением операционной системы Android 11.
AGM Glory G1 и G1 Pro доступны в чёрном цвете, а версия SE ещё имеет и оранжевые вставки. С 28 октября по 10 ноября купить AGM Glory G1 Pro можно примерно за 57 300-59 400 рублей в зависимости от комплекта (наушники, портфель или зарядная станция). AGM Glory G1 SE и Glory G1 обойдутся в 21 500-39 500 рублей.