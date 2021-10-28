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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Infineon заявляет, что электромобили удвоят спрос на полупроводниковые компоненты
И автопилот удвоит его следом.
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Руководство компании Infineon Technologies, поставляющее значительную часть своей продукции автопроизводителям, не раз с начала полупроводникового кризиса демонстрировало независимость своих суждений. В компании, например, считают необходимым расширение производства компонентов с использованием зрелой литографии, чему сопротивляются контрактные производители.

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Дополнительными комментариями с ресурсом Nikkei Asian Review поделился член правления Infineon Гельмут Гассель (Helmut Gassel). Он заявил, что в ближайшие годы спрос на полупроводниковые компоненты со стороны автомобильной промышленности заметно вырастет. Только переход на электротягу удвоит его, а использование технологий автопилота увеличит спрос ещё в два раза.

Источник изображения: Skoda

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Чтобы избежать кризисов, подобных текущему, автопроизводители должны возродить практику хранения многомесячных запасов компонентов, как считает представитель Infineon. Да, это приведёт к росту издержек, но хотя бы позволит предсказуемо менять объёмы производства продукции. Нынешний кризис вызван неблагоприятным стечением сразу нескольких факторов. И спрос резко вырос после длительного перерыва, и производства в условиях пандемии не могут работать в полную силу. Как производитель чипов, Infineon будет избегать создания избыточных мощностей, поскольку это тоже влечёт дополнительные издержки. Поставщики чипов должны будут договориться о компромиссе с автопроизводителями, иначе рынок так и будет штормить время от времени.

#полупроводники #дефицит #автомобили #infineon
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