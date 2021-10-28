А выручка будет расти на 24% ежегодно.

Квартальный отчёт Samsung Electronics сам по себе был не так интересен, хотя рост цен на память и позволил компании не только обновить трёхлетний рекорд по размеру выручки ($63,2 млрд), но и увеличить операционную прибыль в полупроводниковом подразделении на 82% до $8,62 млрд. По мнению опрошенных Nikkei Asian Review аналитиков, в ближайшие годы Samsung будет делать упор на развитие контрактного бизнеса.

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Источник изображения: Samsung

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В частности, уже в следующем полугодии компания начнёт предлагать клиентам услуги по выпуску 3-нм изделий первого поколения с новой структурой транзисторов GAA, которую пока не готовы применить серийно ни TSMC, ни Intel. К 2023 году будет освоен 3-нм техпроцесс второго поколения. К 2026 году, по мнению экспертов Daishin Securities, количество клиентов контрактного подразделения Samsung вырастет с нынешних 100 до 300 компаний, а выручка на этом направлении будет ежегодно увеличиваться в среднем на 24%. Только в этом году она вырастет на 30%, и это уже будет серьёзным подспорьем для корейского гиганта, который хоть и является крупнейшим производителем микросхем памяти в мире, очень страдает от циклических колебаний этого рынка.