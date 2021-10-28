Импровизированную сцену мероприятия Innovation компания Intel использовала не только для анонса процессоров Alder Lake. Как поясняет ресурс PCWorld, на этой неделе генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) нашёл в себе смелость заявить, что «закон Мура не только жив, но и прекрасно себя чувствует». Известно, что к середине прошлого десятилетие действие эмпирического правила, сформулированного одним из основателей компании Гордоном Муром (Gordon Moore), замедлилось – удвоение плотности размещения транзисторов происходило раз в два с половиной года, а не раз в полтора или два, как случалось ранее.
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Патрик Гелсингер убеждён, что внедряемые Intel инновации позволят компании в течение ближайших десяти лет не только догнать закон Мура в его классическом толковании, но и ускорить его действие. Более того, никто из конкурентов не сможет тягаться с Intel в скорости увеличения плотности размещения транзисторов в этом десятилетии. Как мы уже отмечали по итогам квартальной конференции Intel, компания собирается к середине десятилетия обойти конкурентов в литографической сфере, освоив за ближайшие четыре года пять новых техпроцессов.