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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel полна решимости догнать и перегнать закон Мура
Да, он и сейчас живее всех живых.
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Импровизированную сцену мероприятия Innovation компания Intel использовала не только для анонса процессоров Alder Lake. Как поясняет ресурс PCWorld, на этой неделе генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) нашёл в себе смелость заявить, что «закон Мура не только жив, но и прекрасно себя чувствует». Известно, что к середине прошлого десятилетие действие эмпирического правила, сформулированного одним из основателей компании Гордоном Муром (Gordon Moore), замедлилось – удвоение плотности размещения транзисторов происходило раз в два с половиной года, а не раз в полтора или два, как случалось ранее.

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Источник изображения: PCWorld

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Патрик Гелсингер убеждён, что внедряемые Intel инновации позволят компании в течение ближайших десяти лет не только догнать закон Мура в его классическом толковании, но и ускорить его действие. Более того, никто из конкурентов не сможет тягаться с Intel в скорости увеличения плотности размещения транзисторов в этом десятилетии. Как мы уже отмечали по итогам квартальной конференции Intel, компания собирается к середине десятилетия обойти конкурентов в литографической сфере, освоив за ближайшие четыре года пять новых техпроцессов.

#intel #полупроводники #литографическое производство #закон мура
2
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🤣😆
Intel полна решимости догнать и перегнать закон Мура
Lamerusha Lat
06:38
Плюсую за это замечательное старинное слово - прощелыга. ))
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Lamerusha Lat
06:36
Пэт, силу покажи, красных накажи.
Intel полна решимости догнать и перегнать закон Мура
Сергей Андросов
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автор статьи упорот, у меня все
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1kot4u
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