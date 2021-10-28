Да, он и сейчас живее всех живых.

Импровизированную сцену мероприятия Innovation компания Intel использовала не только для анонса процессоров Alder Lake. Как поясняет ресурс PCWorld, на этой неделе генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) нашёл в себе смелость заявить, что «закон Мура не только жив, но и прекрасно себя чувствует». Известно, что к середине прошлого десятилетие действие эмпирического правила, сформулированного одним из основателей компании Гордоном Муром (Gordon Moore), замедлилось – удвоение плотности размещения транзисторов происходило раз в два с половиной года, а не раз в полтора или два, как случалось ранее.

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Источник изображения: PCWorld

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Патрик Гелсингер убеждён, что внедряемые Intel инновации позволят компании в течение ближайших десяти лет не только догнать закон Мура в его классическом толковании, но и ускорить его действие. Более того, никто из конкурентов не сможет тягаться с Intel в скорости увеличения плотности размещения транзисторов в этом десятилетии. Как мы уже отмечали по итогам квартальной конференции Intel, компания собирается к середине десятилетия обойти конкурентов в литографической сфере, освоив за ближайшие четыре года пять новых техпроцессов.