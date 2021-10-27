Не повезло только Intel.

В третьем квартале корпорация Intel столкнулась со снижением выручки на направлении облачных серверов на 20%, объясняя это высокой долей своей продукции на рынке Китая, где власти недавно ввели ограничения для несовершеннолетних геймеров. Последним предписывается проводить в игровых сервисах не более трёх часов в неделю. Попытки аудитории обходить запрет, тем не менее, не особо повлияли на бизнес провайдеров подобных услуг, и в третьем квартале они стали закупать меньше серверных компонентов Intel.

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Как позволяет понять стенограмма квартальной отчётной конференции AMD, эта компания ни с чем подобным в прошедшем квартале не столкнулась. Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что серверный бизнес компании рос как в корпоративном секторе, так и на направлении облачных систем. Это было характерно для всех географических рынков.

Источник изображения: AMD

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Серверные процессоры AMD продолжают экспансию по многим сегментам рынка, как добавила глава компании. Уже шестой квартал выручка от реализации этих процессоров обновляет рекорды, за год она увеличилась более чем в два раза. Семейство Milan сейчас уже доминирует в структуре поставок серверных процессоров AMD EPYC.