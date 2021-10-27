В третьем квартале корпорация Intel столкнулась со снижением выручки на направлении облачных серверов на 20%, объясняя это высокой долей своей продукции на рынке Китая, где власти недавно ввели ограничения для несовершеннолетних геймеров. Последним предписывается проводить в игровых сервисах не более трёх часов в неделю. Попытки аудитории обходить запрет, тем не менее, не особо повлияли на бизнес провайдеров подобных услуг, и в третьем квартале они стали закупать меньше серверных компонентов Intel.
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Как позволяет понять стенограмма квартальной отчётной конференции AMD, эта компания ни с чем подобным в прошедшем квартале не столкнулась. Генеральный директор Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что серверный бизнес компании рос как в корпоративном секторе, так и на направлении облачных систем. Это было характерно для всех географических рынков.
Серверные процессоры AMD продолжают экспансию по многим сегментам рынка, как добавила глава компании. Уже шестой квартал выручка от реализации этих процессоров обновляет рекорды, за год она увеличилась более чем в два раза. Семейство Milan сейчас уже доминирует в структуре поставок серверных процессоров AMD EPYC.