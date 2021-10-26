Пока любители игр и сторонники майнинга криптовалют без устали обмениваются взаимными оскорблениями на просторах нашей конференции, аналитики Piper Sandler находят повод для радости первых. Изучив ситуацию с ценами на вторичном рынке по данным площадки eBay, эксперты приходят к выводу, что величина наценки на видеокарты GeForce относительно рекомендованного NVIDIA уровня в последнее время снизилась, хотя курс биткоина при этом вырос.
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Когда старейшая из криптовалют стоила примерно столько же в мае, видеокарты NVIDIA на eBay предлагались по цене до 3,75 раз выше рекомендованной, а теперь эта разница в среднем не превышает 2,5 раз. По мнению авторов исследования, ослабевание связи между курсом биткоина и ценами на видеокарты на вторичном рынке позволяет надеяться, что большее их количество в обозримом будущем будет поступать на игровой рынок. Для репутации NVIDIA, как считают инвесторы, это будет хорошим знаком, а потому курс акций компании на этом фоне может укрепиться с текущих $231 до $260.