А то понаехали, понимаешь.

По информации Nikkei Asian Review, японские власти со следующего года будут ограничивать доступ иностранных студентов, проживающих на территории страны более полугода, к информации, представляющей ценность с точки зрения национальной безопасности – в тех случаях, когда более 25% расходов на обучение таких студентов оплачиваются иностранными компаниями или правительственными структурами.

реклама

Источник изображения: Nikkei Asian Review

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Японским учёным также придётся проходить проверку на предмет наличия у них внешних источников финансирования при попытке получить государственные субсидии со стороны властей Страны восходящего солнца. Цель подобных мер – ограничить утечку технологий за пределы Японии, прежде всего – в Китай. Новые правила распространят своё действие не только на государственные вузы, но и на частные. Последние, если верить результатам опроса, довольно мало внимания уделяют вопросам информационной безопасности при приёме на обучение иностранных студентов.