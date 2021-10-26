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Новости Hardware Алексей Сычёв
Япония ограничит доступ иностранных студентов к чувствительным для национальной безопасности технологиям
А то понаехали, понимаешь.
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По информации Nikkei Asian Review, японские власти со следующего года будут ограничивать доступ иностранных студентов, проживающих на территории страны более полугода, к информации, представляющей ценность с точки зрения национальной безопасности – в тех случаях, когда более 25% расходов на обучение таких студентов оплачиваются иностранными компаниями или правительственными структурами.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Японским учёным также придётся проходить проверку на предмет наличия у них внешних источников финансирования при попытке получить государственные субсидии со стороны властей Страны восходящего солнца. Цель подобных мер – ограничить утечку технологий за пределы Японии, прежде всего – в Китай. Новые правила распространят своё действие не только на государственные вузы, но и на частные. Последние, если верить результатам опроса, довольно мало внимания уделяют вопросам информационной безопасности при приёме на обучение иностранных студентов.

#япония #информационная безопасность #утечка данных #студент
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