Третий в этой группе – лишний.

Решение Tesla осуществить перевод всех базовых версий своих электромобилей на использование LFP-батарей всколыхнуло интерес к теме их производства, которое сейчас на 95% сосредоточено в Китае на предприятиях местных компаний CATL и BYD. Напомним, литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа обладают низкой себестоимостью и высоким ресурсом, но проигрывают никелевым в плотности хранения заряда и способности комфортно эксплуатироваться при отрицательных температурах. Зато LFP-батареи менее склонны к возгоранию, чем не могут похвастать более дорогие версии с никелем и кобальтом в составе.

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Как отмечает Business Korea, корейские компании LG Energy Solution и Samsung SDI выразили нежелание выпускать LFP-аккумуляторы, заявляя о намерениях разрабатывать никелевые батареи без кобальта, которые будут дешевле в производстве, чем существующие сейчас NCA-версии, использующие никель, кобальт и алюминий, а также марганец в определённых исполнениях.

Источник изображения: Electrive

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На этом фоне желание третьего крупного корейского производителя батарей, SK On, разработать LFP-аккумуляторы для использования в электромобилях кажется выбивающимся из ряда, но если этой компании удастся освоить данный тип продукции, то она будет одной из немногих, выпускающих его на территории США.