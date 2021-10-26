Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Два крупных корейских производителя аккумуляторов игнорируют LFP-батареи
Третий в этой группе – лишний.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

Решение Tesla осуществить перевод всех базовых версий своих электромобилей на использование LFP-батарей всколыхнуло интерес к теме их производства, которое сейчас на 95% сосредоточено в Китае на предприятиях местных компаний CATL и BYD. Напомним, литиевые аккумуляторы на основе фосфата железа обладают низкой себестоимостью и высоким ресурсом, но проигрывают никелевым в плотности хранения заряда и способности комфортно эксплуатироваться при отрицательных температурах. Зато LFP-батареи менее склонны к возгоранию, чем не могут похвастать более дорогие версии с никелем и кобальтом в составе.

реклама

Как отмечает Business Korea, корейские компании LG Energy Solution и Samsung SDI выразили нежелание выпускать LFP-аккумуляторы, заявляя о намерениях разрабатывать никелевые батареи без кобальта, которые будут дешевле в производстве, чем существующие сейчас NCA-версии, использующие никель, кобальт и алюминий, а также марганец в определённых исполнениях.

Источник изображения: Electrive

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

На этом фоне желание третьего крупного корейского производителя батарей, SK On, разработать LFP-аккумуляторы для использования в электромобилях кажется выбивающимся из ряда, но если этой компании удастся освоить данный тип продукции, то она будет одной из немногих, выпускающих его на территории США.

#samsung #lg #электромобили #аккумуляторы
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За свой первый автозавод в США компания Foxconn заплатит $230 млн
Intel расширяет перечень проверенных на совместимость модулей памяти DDR5-4800
Tesla Model S Plaid при попытке обновить рекорд Нюрбургринга разбилась на вираже
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не буду добывать Эфир на своей GeForce RTX 2070 Super – мнение геймера со стажем
187
5 новинок от Xiaomi - умный подогреватель влажных полотенец, настенная стиральная машина и другое
10
Загадки истории: циммеритовое покрытие на немецких танках
38
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
37
Мой первый отвал видеокарты из лагеря AMD: Asus HD 7870 DirectCU II TOP, диагностика и лечение
37
Обзор NVME SSD накопителя PNY CS2130 1 TB на контроллере Phison E12
30
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt X570-Creator WIFI
8
Обзор WRC 10: ничего нового
14
Ретро-обзор игрового ноутбука 2007 года Acer 6592G: Intel T8100 + Radeon 2400 XT и сравнение с T7100
5
Мои впечатления от игры Anno 1404
2

Сейчас обсуждают

Игорь Стратиенко
13:50
Видимо через стим игра скачивается распакованной, а через MS Store - установщик игры которому нужно место для её установки. То есть из 93 гигов 50 нужно игре и 43 - под скачивание установочных файлов.
От «минимума» до «идеала»: Microsoft опубликовала расширенные системные требования Age of Empires IV
Jurten Krieg
13:49
Анальных троянов, всё как вы любите.
От «минимума» до «идеала»: Microsoft опубликовала расширенные системные требования Age of Empires IV
Расул Халилов
13:49
Вообще метеоровские 7нм это аналог улучшенных 5нм tsmc, поэтому и называются теперь intel 4, так что там должно быть хорошо по энергоэффективности
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
Игорь Стратиенко
13:48
Капитализация это суммарная стоимость акций по текущему биржевому курсу. Это не капитал фирмы, это виртуальное число показывающее на какую сумму могли бы обогатиться держатели акций после их продажи е...
Капитализация Tesla превысила отметку в 1 триллион долларов
Jurten Krieg
13:47
Спасибо за очередной прекрасный материал.
Битва игровых компьютеров: CPU Core i5-10400F и Ryzen 5 3600 в связке с GPU GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT
Motor Head
13:47
Жгут электричество и оплачивают , зарабатывают денежку и дают зарабатывать другим. Тебя жаба душит ? )))
Переход на Ethereum 2.0 переносится, а майнеры продолжат добывать Эфир на видеокартах
ivankrolikov
13:46
Гитлер никогда не носил фамилию Шикельгрубер. Он всегда был Гитлером. Шикельгрубер - его отчим, эту фамилию Гитлер никогда не брал. Учите историю по надёжным источникам.
Загадки истории: циммеритовое покрытие на немецких танках
rebel-1
13:45
Просто твои познания в прогреве и механика процесса - это как познания ребенка из детсада про электричество.
Мой первый отвал видеокарты из лагеря AMD: Asus HD 7870 DirectCU II TOP, диагностика и лечение
nikolai3anv
13:44
Офигенно ! Вот это треск пердака! Прям космических масштабов!
В преддверии выхода процессоров Intel Core 12-го поколения размышляем об их плюсах и минусах
Ripper_ua
13:44
Это гениально помойму "Я хотел всего лишь зафиксировать частоту всех ядер на 4.6 ГГц и выставить память в режим DDR4-4000, чтобы было синхронно. " при это FSB 60:3 и скоростя меньше чем у меня на 3800...
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt X570-Creator WIFI
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем