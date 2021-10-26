По итогам текущего года.

В совокупности с дочерней компанией Kia Motors, корейский автоконцерн Hyundai Motor сейчас является пятым по величине производителем транспортных средств в мире. Корейский гигант неплохо сопротивлялся дефициту полупроводниковых компонентов на первом этапе, но третий календарный квартал завершил снижением объёмов выпуска машин на 9,9% до 899 тысяч штук. Как поясняет Nikkei Asian Review, всего по итогам года Hyundai рассчитывает столкнуться со снижением объёмов выпуска автомобилей на 160 тысяч штук, до 4 млн.

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Источник изображения: Reuters

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Проблемы с доступностью комплектующих, как считают в Hyundai, сохранятся не только в четвёртом квартале текущего года, но и в некоторой части следующего. Как и большинство автопроизводителей, Hyundai вынужден периодически останавливать сборку автомобилей на предприятиях по всему миру. Колебания валютных курсов, помимо этого, на $294 млн сократили операционную прибыль компании в третьем квартале.