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Новости Hardware Алексей Сычёв
UMC готовится построить новое предприятие в Сингапуре
Наконец-то лёд тронулся!
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Когда в разгар пандемии спрос на полупроводниковые компоненты начал превышать предложение, контрактные производители чипов не спешили запускать новые линии и строить дополнительные предприятия, поскольку считали подобный всплеск спроса кратковременным. Не привели ни к чему и попытки ограничить спрос запретительно высокими ценами — ажиотаж со стороны покупателей был настолько высоким, что вся продукция скупалась по любым ценам.

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Как поясняет DigiTimes, тайваньская компания UMC всё же решилась на строительство нового предприятия в Сингапуре. Во всяком случае, соответствующие планы обсуждаются на уровне руководства.

Источник изображения: DigiTimes

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Предполагается, что новое предприятия сосредоточится на обработке кремниевых пластин типоразмера 300 мм, которые обычно сочетаются с достаточно современными техпроцессами. Между тем, в отрасли сейчас наблюдается нехватка производственных линий, способных выпускать компоненты по более зрелой литографии.

#полупроводники #литографическое производство #umc
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