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Новости Hardware Алексей Сычёв
Землетрясение на Тайване поспособствует росту цен на оперативную память
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Природа «радовала» тайваньских производителей не только продолжительной засухой – в воскресение на северо-востоке острова было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,2 балла. О человеческих жертвах, как отмечает Bloomberg, ничего не сообщается, но был нанесён ущерб зданиям, объектам транспортной инфраструктуры, а одна из жительниц региона была ранена падающими камнями.

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Источник изображения: Bloomberg

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Компания Micron Technology заявила, что расположенное в этой части острова предприятие по выпуску микросхем оперативной памяти в результате землетрясения вынуждено было прервать деятельность. Ущерб пока оценивается, но эксперты уже предрекают, что цены на оперативную память в итоге могут начать расти раньше, чем в следующем полугодии. Акции Micron на фоне этих известий уже укрепились на 4%.

#полупроводники #micron #dram #тайвань #озу
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