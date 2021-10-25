Экстремальный разгон – забытое применение для видеокарты.

Южнокорейский энтузиаст biso biso напомнил об альтернативном способе использования видеокарты GeForce RTX 3090 марки EVGA, который в равной степени не нравится геймерам и майнерам. Используя резервуар с жидким азотом, автор эксперимента повысил частоты видеокарты до 2880/23104 МГц, заняв первое место среди одиночных графических решений в 3DMark Port Royal с результатом 19 600 баллов.

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Источник изображения: HWBot, biso biso

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Центральный процессор Intel Core i9-10900K семейства Comet Lake-S при этом работал на частоте 5.3 ГГц при активности десяти ядер и десяти потоков, довольствуясь жидкостной системой охлаждения. Стенд был собран на основе материнской платы EVGA Z590 Dark на базе одноимённого чипсета Intel. В модельном зачёте GeForce RTX 3090 этот результат тоже оказался лучшим, а в абсолютном рейтинге он попал только на 18-е место.