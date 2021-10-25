Удалённая работа снова обретает актуальность.

Откровения представителя профильного подразделения Acer, выпускающего мониторы для игр и работы, не стали новостью для большинства читателей DigiTimes, но попытки количественно оценить дефицит всегда привлекают внимание аудитории. Во всяком случае, данный производитель считает, что поставщики обеспечивают спрос не более чем на 70-80%.

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Источник изображения: DigiTimes

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Причины дефицита мониторов довольно банальны, поскольку для их производства не хватает недорогих компонентов вроде контроллеров и силовой электроники. Сейчас от этого страдают многие отрасли, а попытки некоторых представителей автопрома лоббировать свои интересы на приоритетной основе лишь усиливают перекос в смежных сферах.