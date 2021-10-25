По информации Reuters, бета-версия FSD 10.3 в первый день публичного тестирования ограниченным кругом добровольцев и сотрудников Tesla проявила ряд весьма неприятных дефектов, из-за чего это обновление пришлось отозвать и откатить программное обеспечение до версии 10.2.
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Напомним, FSD – это программный комплекс, позволяющий автоматизировать ряд функций управления электромобилями Tesla. Его свежие бета-версии тестируют избранные автовладельцы и персонал компании. После выхода FSD 10.3, как отмечают очевидцы, электромобили под управлением этой бета-версии начали необоснованно использовать экстренное торможение, руководствуясь ложным срабатыванием предупреждения о появлении перед машиной препятствия. На отдельных электромобилях функция FSD после этого обновления вообще перестала работать. Илон Маск (Elon Musk) вынужден был признать, что в коде бета-версии имеются ошибки, которые компания надеется устранить за считанные дни.