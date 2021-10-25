Потребительские процессоры Ryzen с установленной дополнительным ярусом памятью 3D V-Cache, если опираться на информацию DigiTimes, являются только «цветочками» в вегетативном цикле компании AMD. Эта компания, если верить тайваньским источникам, первой примерит прогрессивную технологию трёхмерной интеграции разнородных кристаллов SoIC, разработанную компанией TSMC.
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Сообщается, что с использованием этого метода компоновки AMD будет изготавливать «множественные продукты» в сегменте высокопроизводительных решений. Технология позволяет вертикально интегрировать не только кристаллы с вычислительными блоками и память, но и самую разнообразную логику.