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Новости Hardware Алексей Сычёв
Новая технология трёхмерной компоновки чипов TSMC будет взята на вооружение AMD
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Потребительские процессоры Ryzen с установленной дополнительным ярусом памятью 3D V-Cache, если опираться на информацию DigiTimes, являются только «цветочками» в вегетативном цикле компании AMD. Эта компания, если верить тайваньским источникам, первой примерит прогрессивную технологию трёхмерной интеграции разнородных кристаллов SoIC, разработанную компанией TSMC.

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Источник изображения: TSMC

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Сообщается, что с использованием этого метода компоновки AMD будет изготавливать «множественные продукты» в сегменте высокопроизводительных решений. Технология позволяет вертикально интегрировать не только кристаллы с вычислительными блоками и память, но и самую разнообразную логику.

#amd #tsmc
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