Не памятью единой!

Потребительские процессоры Ryzen с установленной дополнительным ярусом памятью 3D V-Cache, если опираться на информацию DigiTimes, являются только «цветочками» в вегетативном цикле компании AMD. Эта компания, если верить тайваньским источникам, первой примерит прогрессивную технологию трёхмерной интеграции разнородных кристаллов SoIC, разработанную компанией TSMC.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Сообщается, что с использованием этого метода компоновки AMD будет изготавливать «множественные продукты» в сегменте высокопроизводительных решений. Технология позволяет вертикально интегрировать не только кристаллы с вычислительными блоками и память, но и самую разнообразную логику.