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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel осваивает новые техпроцессы быстрее, чем ожидала сама
По крайней мере, если сравнивать с ожиданиями трёхмесячной давности.
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На квартальной отчётной конференции Intel термин «компрессия техпроцессов» прозвучал несколько раз. Руководство процессорного гиганта пыталось показать, что компания способна за четыре года освоить пять новых техпроцессов, от Intel 7 до Intel 18A, и последним уже интересуются несколько крупных клиентов на контрактном направлении.

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Источник изображения: Intel

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Напомним ещё раз – к 2024 году Intel рассчитывает восстановить технологический паритет с лидерами рынка, а к 2025 году стать безоговорочным лидером. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) добавил, что освоение новых техпроцессов уже сейчас идёт с опережением графика. Новые техпроцессы помогут компании создавать более конкурентоспособные продукты, а те, в свою очередь, помогут получать больше прибыли. В итоге все капитальные вложения, требующиеся для освоения новых техпроцессов, окупятся достаточно быстро.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство
6
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Slow Mo
09:39
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Intel осваивает новые техпроцессы быстрее, чем ожидала сама
Freeman00
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09:38
А он продаст паленые видяхи и будет за эти деньги жить припевая))) Это типичная бездарь,которая ниче не умеет. На хлеб и сигареты хватает - значит можно дальше не напрягаться.
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