На квартальной отчётной конференции Intel термин «компрессия техпроцессов» прозвучал несколько раз. Руководство процессорного гиганта пыталось показать, что компания способна за четыре года освоить пять новых техпроцессов, от Intel 7 до Intel 18A, и последним уже интересуются несколько крупных клиентов на контрактном направлении.
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Напомним ещё раз – к 2024 году Intel рассчитывает восстановить технологический паритет с лидерами рынка, а к 2025 году стать безоговорочным лидером. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) добавил, что освоение новых техпроцессов уже сейчас идёт с опережением графика. Новые техпроцессы помогут компании создавать более конкурентоспособные продукты, а те, в свою очередь, помогут получать больше прибыли. В итоге все капитальные вложения, требующиеся для освоения новых техпроцессов, окупятся достаточно быстро.