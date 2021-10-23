По крайней мере, если сравнивать с ожиданиями трёхмесячной давности.

На квартальной отчётной конференции Intel термин «компрессия техпроцессов» прозвучал несколько раз. Руководство процессорного гиганта пыталось показать, что компания способна за четыре года освоить пять новых техпроцессов, от Intel 7 до Intel 18A, и последним уже интересуются несколько крупных клиентов на контрактном направлении.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним ещё раз – к 2024 году Intel рассчитывает восстановить технологический паритет с лидерами рынка, а к 2025 году стать безоговорочным лидером. Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) добавил, что освоение новых техпроцессов уже сейчас идёт с опережением графика. Новые техпроцессы помогут компании создавать более конкурентоспособные продукты, а те, в свою очередь, помогут получать больше прибыли. В итоге все капитальные вложения, требующиеся для освоения новых техпроцессов, окупятся достаточно быстро.