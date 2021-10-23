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Новости Hardware Алексей Сычёв
Ограничения для геймеров в Китае подорвали серверную выручку Intel
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Стенограмма квартальной отчётной конференции Intel содержала немало интересной информации, помимо заготовленной представителями компании заранее. В частности, когда речь зашла о причинах снижения выручки в сегменте облачных серверных решений на 20%, представители Intel вынуждены был признать, что недавнее решение китайских властей ограничить время, которое несовершеннолетние граждане КНР могут еженедельно проводить за играми, больно ударило по серверному бизнесу Intel.

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Источник изображения: Intel

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Дело в том, что в облачном сегменте Китая у компании Intel достаточно большая доля рынка. Китайские провайдеры игровых услуг сейчас пытаются перестроиться под новые требования властей. Очевидно, что вынужденный отток несовершеннолетней аудитории подорвёт их способность регулярно закупать новые серверные компоненты марки Intel. По оценкам представителей компании, китайские клиенты ещё пару кварталов будут обходиться имеющимися запасами продукции Intel, а потом бизнес должен восстановиться. Правда, в текущем квартале признаков оживления спроса ожидать не стоит, как добавил финансовый директор компании.

#intel #аналитика #финансы #китай #серверы #гейминг
2
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09:38
Я бы не был так оптимистичен насчет карт. Какой будет софтовая поддержка еще вопрос, вот на чипсет дрова обновить тот еще квест.
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