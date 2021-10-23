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Ресурс Barron’s подвёл итоги первой торговой сессии на фондовых площадках США после публикации компанией Intel интригующего квартального отчёта с нетипичными для этого производителя долгосрочными прогнозами. Понятно, что предстоящий выход на пенсию финансового директора компании Джорджа Дэвиса (George Davis) инвесторов смутил в минимальной степени, а вот необходимость заметно увеличить капитальные затраты насторожила их основательно.

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Источник изображения: Seeking Alpha

По мнению аналитиков, надежды Intel на рост выручки ежегодно на 10-12% в ближайшие пять лет не совсем обоснованы, а величина капитальных затрат, запланированных на этот период, явно ухудшит финансовое положение компании. Под вопросом и возврат технологического лидерства к 2025 году. По мнению экспертов, пока Intel будет «догонять и перегонять» TSMC, компания AMD продолжит увеличивать свою долю рынка. Сейчас, например, Intel ограничена в возможностях поставлять недорогие процессоры – она выпускает их в достаточных количествах, но у сборщиков ПК нет сопутствующих компонентов, а имеющиеся они стараются направлять на выпуск более дорогих конфигураций. С другой стороны, сама AMD давно не заинтересована в нижнем ценовом сегменте, так что факторы в какой-то степени уравновешиваются.

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Так или иначе, вчера акции Intel подешевели почти на 12%, уменьшив капитализацию компании на $20 млрд и отбросив курс к уровню начала января. Зато акции AMD выросли почти на половину процента, отразив уверенность инвесторов в способности компании воспользоваться моментом слабости соперника для дальнейшего укрепления своих рыночных позиций.