На квартальном мероприятии глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) по поводу строительства предприятия в Европе говорил только то, что место для него будет определено до конца текущего года. Агентство Reuters подключило свои источники, чтобы выяснить, что сейчас итальянские власти прорабатывают вопрос субсидирования строительства предприятия Intel по тестированию и упаковке чипов у себя в стране.
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Подчеркнём, что речь идёт о предприятии, которое будет тестировать готовые кремниевые кристаллы, а затем помещать их в корпус. Подобные уже действуют в Малайзии, Вьетнаме и Китае. Соперничать с Италией на территории Европы за право получить такое предприятие будет Польша. Итальянские власти готовы субсидировать не только часть из 4 млрд евро, необходимых для строительства такого предприятия, но и текущие расходы в дальнейшем. Ожидается, что предприятие появится либо в Турине, где развита автомобильная промышленность, либо на Сицилии, где уже работает европейское предприятие STMicroelectronics.
Отдельная инициатива Intel касается строительства предприятия по непосредственной обработке кремниевых пластин для сторонних клиентов. Площадкой для нового предприятия может стать как Германия, так и Франция. В случае размещения предприятия в Германии оно будет построено в окрестностях Дрездена, где уже работают аналогичные предприятия GlobalFoundries, ранее принадлежавшие AMD. В Италии же может появиться и исследовательский центр Intel, так что власти этой страны пытаются обогнать соседей по диверсификации деятельности американского процессорного гиганта.