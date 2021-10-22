Возможно, когда представители Intel готовили доклад и презентацию к квартальной отчётной конференции, они предвидели недовольство акционеров перспективами снижения нормы прибыли в ближайшие два или три года, поэтому руководство компании во время своего выступления тщательно разъясняло, что подобные трудности будут носить временный характер. К тому же, для самых мнительных инвесторов был дан прогноз по выручке на следующий календарный год и указаны темпы роста выручки в более долгосрочном периоде – по 10-12% в год.
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Представители Intel использовали специальный термин – «компрессия техпроцессов», чтобы описать стремление компании в сжатые сроки догнать и перегнать конкурентов. Напомним, за четыре года Intel намеревается внедрить в производство пять новых литографических норм, к 2024 году достичь технологического паритета с соперниками, а к 2025 году обогнать их.
Как убеждён генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), в сегменте контрактного производства Intel сможет предложить норму прибыли не хуже, чем у лидера рынка, очевидно имея в виду TSMC. Прибыльность контрактного бизнеса в целом будет чуть ниже самых доходных видов деятельности, доступных Intel сейчас, но в будущем контрактное производство начнёт всё сильнее влиять на судьбу компании. По прогнозам главы Intel, к 2030 году оборот рынка полупроводниковых компонентов удвоится до $1 трлн, и более половины этого сегмента будет полагаться на передовые техпроцессы во второй половине этого десятилетия. Именно сегмент передовой литографии будет расти в два раза быстрее всей отрасли, как считает глава Intel. У компании есть все шансы закрепиться на этом рынке, по мнению Патрика Гелсингера.
Словом, оба присутствовавших на мероприятии руководителя Intel дружно убеждали общественность, что нужно переждать ближайшие пару лет, пока «компрессия техпроцессов» негативно влияет на норму прибыли, и в дальнейшем прибыльность бизнеса будет расти уверенными темпами. Чтобы повысить доверие инвесторов, в ближайшее время Intel проведёт реструктуризацию финансовой отчётности, обещая сделать все изменения более прозрачными и понятными для акционеров.