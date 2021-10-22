Но лишь ко второй половине десятилетия.

Возможно, когда представители Intel готовили доклад и презентацию к квартальной отчётной конференции, они предвидели недовольство акционеров перспективами снижения нормы прибыли в ближайшие два или три года, поэтому руководство компании во время своего выступления тщательно разъясняло, что подобные трудности будут носить временный характер. К тому же, для самых мнительных инвесторов был дан прогноз по выручке на следующий календарный год и указаны темпы роста выручки в более долгосрочном периоде – по 10-12% в год.

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Источник изображения: Intel

Представители Intel использовали специальный термин – «компрессия техпроцессов», чтобы описать стремление компании в сжатые сроки догнать и перегнать конкурентов. Напомним, за четыре года Intel намеревается внедрить в производство пять новых литографических норм, к 2024 году достичь технологического паритета с соперниками, а к 2025 году обогнать их.

Как убеждён генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), в сегменте контрактного производства Intel сможет предложить норму прибыли не хуже, чем у лидера рынка, очевидно имея в виду TSMC. Прибыльность контрактного бизнеса в целом будет чуть ниже самых доходных видов деятельности, доступных Intel сейчас, но в будущем контрактное производство начнёт всё сильнее влиять на судьбу компании. По прогнозам главы Intel, к 2030 году оборот рынка полупроводниковых компонентов удвоится до $1 трлн, и более половины этого сегмента будет полагаться на передовые техпроцессы во второй половине этого десятилетия. Именно сегмент передовой литографии будет расти в два раза быстрее всей отрасли, как считает глава Intel. У компании есть все шансы закрепиться на этом рынке, по мнению Патрика Гелсингера.

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Словом, оба присутствовавших на мероприятии руководителя Intel дружно убеждали общественность, что нужно переждать ближайшие пару лет, пока «компрессия техпроцессов» негативно влияет на норму прибыли, и в дальнейшем прибыльность бизнеса будет расти уверенными темпами. Чтобы повысить доверие инвесторов, в ближайшее время Intel проведёт реструктуризацию финансовой отчётности, обещая сделать все изменения более прозрачными и понятными для акционеров.