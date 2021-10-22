А по факту вынуждена была снизить её на два процента.

На квартальной отчётной конференции глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) необычайно много говорил перед тем, как аналитики получили традиционную возможность задать свои вопросы. Руководство Intel можно понять – компания стоит на пороге больших перемен, не все они в среднесрочной перспективе понравятся инвесторам, что и отображено в снижении курса акций почти на 10% к моменту написания данного материала.

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В любом случае, изучение стенограммы квартальной конференции Intel полезно даже при наличии такого количества подробного официально приготовленного материала. Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis), который в мае следующего года собрался на пенсию, пояснил аналитикам, что если бы сейчас компания не передавала свой бизнес по выпуску модемов компании Apple, а та бы не отказалась от использования процессоров Intel в своих устройствах, то выручка процессорного гиганта увеличилась бы в третьем квартале на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальности же она, напомним, сократилась на 2%, поэтому масштабы влияния Apple на бизнес Intel в таком контексте сложно оспаривать.

Источник изображения: Intel

Средние цены реализации компонентов Intel в клиентском сегменте, как подчеркнул финансовый директор компании, выросли на 9% по сравнению с прошлым годом, и на 16% последовательно. Этому способствовали рост объёмов реализации настольных процессоров (+16% за год и +8% последовательно) и увеличение доли премиальных ноутбуков в качестве сферы применения мобильных процессоров марки.

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Дефицит компонентов, по словам представителей Intel, в очередной раз ограничил доступность готовых ПК на основе более дешёвых процессоров марки. В верхнем ценовом сегменте всё как раз продаётся неплохо.