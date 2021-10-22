На квартальной отчётной конференции глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) необычайно много говорил перед тем, как аналитики получили традиционную возможность задать свои вопросы. Руководство Intel можно понять – компания стоит на пороге больших перемен, не все они в среднесрочной перспективе понравятся инвесторам, что и отображено в снижении курса акций почти на 10% к моменту написания данного материала.
реклама
В любом случае, изучение стенограммы квартальной конференции Intel полезно даже при наличии такого количества подробного официально приготовленного материала. Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis), который в мае следующего года собрался на пенсию, пояснил аналитикам, что если бы сейчас компания не передавала свой бизнес по выпуску модемов компании Apple, а та бы не отказалась от использования процессоров Intel в своих устройствах, то выручка процессорного гиганта увеличилась бы в третьем квартале на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В реальности же она, напомним, сократилась на 2%, поэтому масштабы влияния Apple на бизнес Intel в таком контексте сложно оспаривать.
Средние цены реализации компонентов Intel в клиентском сегменте, как подчеркнул финансовый директор компании, выросли на 9% по сравнению с прошлым годом, и на 16% последовательно. Этому способствовали рост объёмов реализации настольных процессоров (+16% за год и +8% последовательно) и увеличение доли премиальных ноутбуков в качестве сферы применения мобильных процессоров марки.
Дефицит компонентов, по словам представителей Intel, в очередной раз ограничил доступность готовых ПК на основе более дешёвых процессоров марки. В верхнем ценовом сегменте всё как раз продаётся неплохо.