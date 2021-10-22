Так сказать, запасной аэродром.

На квартальной отчётной конференции глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) пояснил, каких приоритетов компания будет придерживаться в реализации стратегии IDM 2.0, подразумевающей превращение Intel не только в технологического лидера, но и в крупного игрока на контрактном рынке.

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Источник изображения: Intel

При строительстве новых предприятий компания будет возводить производственные корпуса с некоторым запасом, чтобы при необходимости в сжатые сроки наполнить их оборудованием для увеличения объёмов выпуска продукции. Дело в том, что строительство помещений под производственные нужды обычно затягивается на долгие месяцы, а затраты на них не так велики относительно общей суммы вложений в новое предприятие. Обладая некоторым запасом свободных площадей, компания может быстрее реагировать на всплески спроса на собственную продукцию. Тем более, что она теперь готова работать и на сторонних заказчиков.

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Гелсингер продолжает настаивать, что адекватная по масштабам локализация производства полупроводниковых компонентов на территории США и Европы возможно только при условии субсидирования затрат со стороны правительства. По мнению главы Intel, полупроводниковый сектор так хорошо развит в Азии именно за счёт целевой политики правительства и соответствующего финансирования.