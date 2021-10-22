Чтобы прочесть текст вступительной речи главы Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) на квартальной конференции, можно было и не дожидаться появления стенограммы на сайте Seeking Alpha, поскольку эту часть выступления компания Intel выложила на своём корпоративном сайте одновременно с презентацией и пресс-релизом.
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Все эти материалы в совокупности позволили выяснить, что для компании Intel экспансия 10-нм мобильных процессоров Tiger Lake оказалась самой быстрой в сегменте. Только за предыдущие три месяца они уже успели прописаться в 30 моделях ноутбуков 13 разных марок, а всего с начала года было выпущено более 70 млн процессоров данного семейства.
Не скрывает Intel и успехов в расширении ассортимента серверных процессоров. Выпускаемые по 10-нм технологии процессоры Xeon серии Ice Lake-SP с момента анонса в апреле успели разойтись тиражом более одного миллиона штук. Только в четвёртом квартале будет отгружен один миллион таких процессоров. Наконец, представленные этой осенью процессоры Sapphire Rapids начнут серийно выпускаться в следующем квартале.