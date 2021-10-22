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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel призвал готовиться к сохранению дефицита компонентов до 2023 года
А спрос на ПК сохранится на высоком уровне.
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Канал CNBC успел взять у генерального директора Intel и Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) небольшое интервью по итогам его выступления на квартальном отчётном мероприятии. Как вы можете помнить, в сегменте ноутбуков объёмы поставок продукции марки в третьем квартале последовательно сократились сразу на 26%, хотя в былые годы третий квартал считался периодом подготовки к росту покупательской активности осенью.

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Источник изображения: Intel

Глава Intel пояснил, что партнёры компании нуждаются в сопутствующих компонентах, без которых нельзя выпустить в продажу готовый ноутбук, например. В серверном сегменте наблюдается дефицит силовой электроники и чипов, используемых в телекоммуникационной сфере.

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Сейчас дефицит компонентов достиг самой острой фазы, как считает Гелсингер, а в 2022 году он будет постепенно отступать, но в целом сохранится в том или ином виде до самого 2023 года. Рынок ПК демонстрирует структурное увеличение спроса – ежедневно продаётся по миллиону изделий, и это вряд ли изменится даже после победы над пандемией.

#intel #полупроводники #дефицит
3
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