И обогнать конкурентов к 2025 году.

Опубликованный Intel квартальный отчёт сопровождался дополнительной информацией для инвесторов, и компания решила выделить свою готовность за четыре года освоить пять новых техпроцессов: Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A и Intel 18A. По словам генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), несколько крупных клиентов уже заинтересовались возможностью контрактного выпуска своих изделий по технологии 18A. Компания Qualcomm уже заказала Intel производство компонентов по технологии 20A.

реклама

Источник изображения: Intel

анонсы и реклама RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь -39 000р на MSI RTX 3080 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Более того, к 2024 году Intel собирается наверстать конкурентов в сфере литографии, а к 2025 году демонстрировать уверенное лидерство. Капитальные затраты при этом придётся увеличить, поэтому квартальный отчёт Intel завершила долгосрочным прогнозом, призывающим инвесторов на ближайшие года три смириться со снижением нормы прибыли. До конца текущего года Intel определится с местом строительства нового предприятия в Европе, а ирландское предприятие компании начнёт снабжать клиентов 16-нм изделиями уже в следующем полугодии.