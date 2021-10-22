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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
За четыре года Intel обещает освоить пять новых техпроцессов
И обогнать конкурентов к 2025 году.
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Опубликованный Intel квартальный отчёт сопровождался дополнительной информацией для инвесторов, и компания решила выделить свою готовность за четыре года освоить пять новых техпроцессов: Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A и Intel 18A. По словам генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), несколько крупных клиентов уже заинтересовались возможностью контрактного выпуска своих изделий по технологии 18A. Компания Qualcomm уже заказала Intel производство компонентов по технологии 20A.

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Источник изображения: Intel

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Более того, к 2024 году Intel собирается наверстать конкурентов в сфере литографии, а к 2025 году демонстрировать уверенное лидерство. Капитальные затраты при этом придётся увеличить, поэтому квартальный отчёт Intel завершила долгосрочным прогнозом, призывающим инвесторов на ближайшие года три смириться со снижением нормы прибыли. До конца текущего года Intel определится с местом строительства нового предприятия в Европе, а ирландское предприятие компании начнёт снабжать клиентов 16-нм изделиями уже в следующем полугодии.

#intel #полупроводники #литографическое производство
5
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Максим Ширшов
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Если идея скажем прокачивает через память 5-10 гигабайт в минуту при пропускной способности 30+ MB в секунду, то память явно не узкое место - запас огромный.
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MriS
09:17
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Microsoft выпустила исправление для Windows 11 на системах с процессорами AMD
Иннокентий Васильевич
09:15
Опять у Интуля свои уникальные техпрцессы. Конечно же, самые правильные и "лучше" всех конкурентов
За четыре года Intel обещает освоить пять новых техпроцессов
Дмитрий
09:15
Каждый год по новому сокету))
За четыре года Intel обещает освоить пять новых техпроцессов
MriS
09:14
И никогда не загрузишь) Нужна быстрая работа с озу, а у тебя просто проц простаивает из-за ожидания данных) 3600, 3700х и 5600х менее проблемные процы, я веду речь о мощных.
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Максим Ширшов
09:13
Кстати, у меня сейчас 3700х и я не могу его загрузить даже на 60% ... В игры не играю (ну кроме Atom RPG иногда, которой и 2 ядра хватит и встройки), а проекты переходят на микросервисную архитектуру ...
Microsoft выпустила исправление для Windows 11 на системах с процессорами AMD
Marcus Melyra
09:12
Чтоб ты сцука подавился-алчный педик.
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L-I-O-N
09:11
на карту. Скрин ориентира сделан на 270вт, а карта из статьи 450вт
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Kozma
09:09
Кулер - это изделие, состоящее из вентилятора и радиатора. Отдельтно от радиатора это вентилятор по определению.
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