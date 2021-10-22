Опубликованный Intel квартальный отчёт сопровождался дополнительной информацией для инвесторов, и компания решила выделить свою готовность за четыре года освоить пять новых техпроцессов: Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20A и Intel 18A. По словам генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), несколько крупных клиентов уже заинтересовались возможностью контрактного выпуска своих изделий по технологии 18A. Компания Qualcomm уже заказала Intel производство компонентов по технологии 20A.
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Более того, к 2024 году Intel собирается наверстать конкурентов в сфере литографии, а к 2025 году демонстрировать уверенное лидерство. Капитальные затраты при этом придётся увеличить, поэтому квартальный отчёт Intel завершила долгосрочным прогнозом, призывающим инвесторов на ближайшие года три смириться со снижением нормы прибыли. До конца текущего года Intel определится с местом строительства нового предприятия в Европе, а ирландское предприятие компании начнёт снабжать клиентов 16-нм изделиями уже в следующем полугодии.