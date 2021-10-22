В последовательном сравнении, а с начала года почти так же выросли.

После публикации квартальной отчётности акции Intel упали в цене на 8,6%, поскольку инвесторов не только огорчили проблемы компании в клиентском сегменте, но и расстроил среднесрочный прогноз по норме прибыли, которая в ближайшие три года не превысит 51-53% из-за необходимости вкладывать существенные средства в расширение производства и ликвидацию технологического отставания. В одном только 2022 году капитальные затраты Intel должны приблизиться к $28 млрд.

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Источник изображения: Intel

На первый взгляд, дела Intel в клиентском сегменте не так плохи. Квартальная выручка в сегменте снизилась на 2% до $9,7 млрд, но непосредственно от реализации компонентов компания выручила $9,0 млрд – на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В сегменте ноутбуков выручка сократилась на 5%, зато в настольном выросла на 20%. Объёмы поставок клиентских компонентов выросли на 6%, средняя цена реализации в сегменте ноутбуков увеличилась на 10%, а настольном – на 4%.

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Настольные компоненты в натуральном выражении выросли за год на 16%, средние цены выросли на 4%. Последовательное снижение объёмов поставок компонентов в сегменте ноутбуков сократились на 26%, в годовом сравнении – на 14%. Впрочем, за период с начала года они выросли на 24%. Средняя цена реализации компонентов в сегменте ноутбуков выросла на 20% последовательно и на 10% в годовом сравнении.