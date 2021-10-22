Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Продажи компонентов Intel для ноутбуков просели на четверть
В последовательном сравнении, а с начала года почти так же выросли.
анонсы и реклама
Упала цена RTX 3070 Asus TUF GAMING вопреки росту крипты
Круто подешевела 3080 Gigabyte Aorus несмотря на рост эфира
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле

После публикации квартальной отчётности акции Intel упали в цене на 8,6%, поскольку инвесторов не только огорчили проблемы компании в клиентском сегменте, но и расстроил среднесрочный прогноз по норме прибыли, которая в ближайшие три года не превысит 51-53% из-за необходимости вкладывать существенные средства в расширение производства и ликвидацию технологического отставания. В одном только 2022 году капитальные затраты Intel должны приблизиться к $28 млрд.

реклама

Источник изображения: Intel

На первый взгляд, дела Intel в клиентском сегменте не так плохи. Квартальная выручка в сегменте снизилась на 2% до $9,7 млрд, но непосредственно от реализации компонентов компания выручила $9,0 млрд – на 2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. В сегменте ноутбуков выручка сократилась на 5%, зато в настольном выросла на 20%. Объёмы поставок клиентских компонентов выросли на 6%, средняя цена реализации в сегменте ноутбуков увеличилась на 10%, а настольном – на 4%.

анонсы и реклама
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
-39 000р на MSI RTX 3080
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Настольные компоненты в натуральном выражении выросли за год на 16%, средние цены выросли на 4%. Последовательное снижение объёмов поставок компонентов в сегменте ноутбуков сократились на 26%, в годовом сравнении – на 14%. Впрочем, за период с начала года они выросли на 24%. Средняя цена реализации компонентов в сегменте ноутбуков выросла на 20% последовательно и на 10% в годовом сравнении.

#intel #аналитика #финансы #полупроводники
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Четыре кристалла Intel Sapphire Rapids предстали на необычном фото
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X570S Carbon EK X
+
Asus RTX 3080ti Strix LC - распаковка, температуры, шум, частоты в нагрузке, видео
43
Топ-5 самых частых ошибок кибербезопасности российского бизнеса по версии экспертов Тинькофф
14
Во что мы играли 10 лет назад: лучшие игры октября 2011 по мнению читателей журнала Игромания
2
Битва игровых компьютеров: CPU Core i3-10325 и Ryzen 3 3300Х в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
1
Мои впечатления от игры Mafia 2 Definitive Edition. Часть третья
+
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 2)
11
Assassin's Creed Origins: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
1

Сейчас обсуждают

Kozma
09:09
Кулер - это изделие, состоящее из вентилятора и радиатора. Отдельтно от радиатора это вентилятор по определению.
Энтузиаст протестировал 500 мм кулер от Corsair
AfroOverlord
09:07
Сам отвечу - eset. Правда, он почему-то ненавидит украинский Download Master.
Лаборатория Касперского рассказала о вирусе, крадущем игровые аккаунты и другие данные
Михаил
09:06
Новость вызвала смех у фанатов интела 13 поколение интела Ахаха. А где же ответ АМД? Ошибки в феноме. Ахаха. WINDOWS 11 не работает. УХАХА АМД отстало на пару процентов. АХАХА. I3-2100 быстрее FX-8350...
Образцы процессоров Intel Meteor Lake уже проходят испытания в лабораториях компании
Михаил
09:05
Гелсингер - решил в бой бросить последние резервы. Неповезло фанатом интела, многие только думают 10 поколение брать, а кто то еще по совету друзей 9 выбирает, а тут на носу уже 13. Те кто новости не ...
Образцы процессоров Intel Meteor Lake уже проходят испытания в лабораториях компании
Гжегож Бженчишчевский
09:05
ЖЕСТКО ЗАПОСТИЛ ПОЛНЫЙ УНИТАЗ ЭКСЕЛЕЙ
Assassin's Creed Origins: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
sop18
09:03
Не понял, на кой хрен M$ устанавливает завышенные тайминги только для кеша третьего уровня ?! А ведь могли на на второй и первый гири повесить, частоту опустить до 1-2 ГГц. Интел мало занес бабок ?!))...
Microsoft выпустила исправление для Windows 11 на системах с процессорами AMD
Максим Ширшов
09:03
Наоборот же - АМД настолько раскрыла потенциал, что директору интел год потребовалось, чтобы начать обещать догнать и перегнать АМД. По поводу костылей как-то тоже не заметил, только на форумах про ни...
Microsoft выпустила исправление для Windows 11 на системах с процессорами AMD
sop18
09:02
Если на тебе гири навешать дополнительные, то и ты сильно не потанцуешь)))
Microsoft выпустила исправление для Windows 11 на системах с процессорами AMD
Сергей Л.
09:01
да верно. но есть такая штука как время доступа, еще можно сюда притулить бесшумность, экономию электроэнергии (но тут под вопросом) касательно скорости то сейчас есть уже switch на 2.5G и в synology ...
Хранение личной фильмотеки - домашний медиа-сервер против стриминговых интернет-сервисов
ZeroCooolX
09:01
Ну Intel правильно поступает, вводя N обозначение. Конкурент на каждый пук, вводит новое обозначение, а по факту 10нм Intel последнего поколения, это ~ 7nm+ от TSMC, если не лучше.
Образцы процессоров Intel Meteor Lake уже проходят испытания в лабораториях компании
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем