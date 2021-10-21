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Новости Hardware Алексей Сычёв
DDR4-7192: результат в шаге от рекорда
Восемь мегагерц – это очень много в данном контексте.
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Тайваньский энтузиаст Chiang-Cheng-Tao результаты своей предыдущей попытки приблизиться к мировому рекорду в разгоне DDR4 объяснил аномальным поведением материнской платы, поскольку она не позволяла ему менять ряд настроек, включая возможность уменьшения количества активных ядер процессора Intel Core i9-11900KF семейства Rocket Lake-S.

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Источник изображения: HWBot, Chiang-Cheng-Tao

По всей видимости, новая попытка осуществлялась в более благоприятных условиях, поскольку автор зарегистрировал разгон одиночного модуля памяти до режима DDR4-7192 при значениях таймингов 58-63-63-63-2.

Источник изображения: HWBot, Chiang-Cheng-Tao

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В принципе, от рекордных для памяти данного типа DDR4-7200 его отделяют считанные мегагерцы, но ирония этого вида деятельности заключается в том, что на их преодоление могут уйти месяцы, а то и годы.

#экстремальный разгон #ddr4 #разгон памяти
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