Восемь мегагерц – это очень много в данном контексте.

Тайваньский энтузиаст Chiang-Cheng-Tao результаты своей предыдущей попытки приблизиться к мировому рекорду в разгоне DDR4 объяснил аномальным поведением материнской платы, поскольку она не позволяла ему менять ряд настроек, включая возможность уменьшения количества активных ядер процессора Intel Core i9-11900KF семейства Rocket Lake-S.

реклама

Источник изображения: HWBot, Chiang-Cheng-Tao

По всей видимости, новая попытка осуществлялась в более благоприятных условиях, поскольку автор зарегистрировал разгон одиночного модуля памяти до режима DDR4-7192 при значениях таймингов 58-63-63-63-2.

Источник изображения: HWBot, Chiang-Cheng-Tao

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

В принципе, от рекордных для памяти данного типа DDR4-7200 его отделяют считанные мегагерцы, но ирония этого вида деятельности заключается в том, что на их преодоление могут уйти месяцы, а то и годы.