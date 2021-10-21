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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производители автомобильных чипов готовы поднять цены на 20%
Произойдёт это в следующем году.
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Тайваньский сайт DigiTimes свой сегодняшний дайджест решил озаглавить информацией о намерениях производителей автомобильных полупроводниковых компонентов поднять цены на собственную продукцию в 2022 году ещё на 10-20%, чтобы более адекватно покрыть рост расходов. Помимо подорожавших материалов, выросли затраты на логистику, а высокий спрос на продукцию заставляет производителей больше вкладывать в расширение мощностей.

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Источник изображения: DigiTimes

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С тайваньского направления поступает и приятная новость – цены на услуги контрактных производителей чипов в следующем году хоть и продолжат рост, будут делать это не так стремительно, как в этом. Это известие может заинтересовать не только тех, кто планировал покупать автомобиль в будущем. Та же компания TSMC контролирует более 50% рынка услуг по контрактному производству чипов, от её ценовой политики будут зависеть цены на многие электронные устройства.

#полупроводники #литографическое производство #tsmc #автомобили #цены #тайвань
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Redneck_prm
13:29
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Kira625
13:29
5900x. Не путай. ;) Но нужно брать уже сейчас за 460 евро ибо интел как и в прошлый раз налажает.
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Андрей Потапов
13:23
На самом деле субсидируют вообще всех кто смог пролоббировать себе субсидии, без какой либо оглядки на успешность или её отсутсвие.
Глава Intel пояснил властям США, что выделенных $52 млрд субсидий не хватит, чтобы догнать и перегнать Азию
Adam Smith
13:20
ну упокойся, маня, да знатная дойка была 4/8, согласен, тогда давай вспомним терпил на FX, у которых он даже потенциал начал раскрывать перед выходом зен. А если ты говоришь что сходил и спокойно взя...
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Alex232
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люблю много ядер особенно под тротлингом
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Nikolay Yeryomenko
13:19
144 нс - в принципе так и подумал что на desktop это значение должно получаться до 100 нс с DDR5, но вижу что можно и выше.
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13:16
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stockclock
13:13
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