Произойдёт это в следующем году.

Тайваньский сайт DigiTimes свой сегодняшний дайджест решил озаглавить информацией о намерениях производителей автомобильных полупроводниковых компонентов поднять цены на собственную продукцию в 2022 году ещё на 10-20%, чтобы более адекватно покрыть рост расходов. Помимо подорожавших материалов, выросли затраты на логистику, а высокий спрос на продукцию заставляет производителей больше вкладывать в расширение мощностей.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

С тайваньского направления поступает и приятная новость – цены на услуги контрактных производителей чипов в следующем году хоть и продолжат рост, будут делать это не так стремительно, как в этом. Это известие может заинтересовать не только тех, кто планировал покупать автомобиль в будущем. Та же компания TSMC контролирует более 50% рынка услуг по контрактному производству чипов, от её ценовой политики будут зависеть цены на многие электронные устройства.