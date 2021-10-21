Тайваньский сайт DigiTimes свой сегодняшний дайджест решил озаглавить информацией о намерениях производителей автомобильных полупроводниковых компонентов поднять цены на собственную продукцию в 2022 году ещё на 10-20%, чтобы более адекватно покрыть рост расходов. Помимо подорожавших материалов, выросли затраты на логистику, а высокий спрос на продукцию заставляет производителей больше вкладывать в расширение мощностей.
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С тайваньского направления поступает и приятная новость – цены на услуги контрактных производителей чипов в следующем году хоть и продолжат рост, будут делать это не так стремительно, как в этом. Это известие может заинтересовать не только тех, кто планировал покупать автомобиль в будущем. Та же компания TSMC контролирует более 50% рынка услуг по контрактному производству чипов, от её ценовой политики будут зависеть цены на многие электронные устройства.