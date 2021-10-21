Сайту VideoCardz не приходится сталкиваться с претензиями читателей о несоответствии названия ресурса и тематики новостей, поэтому он смело публикует информацию о грядущих процессорах Intel семейства Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, которые формально дебютируют на следующей неделе.
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В недрах китайского сегмента глобальной сети появились первые фотографии серийного процессора Intel Core i9-12900K. По всей видимости, процессор действительно получил новый вариант крышки теплораспределителя с более острыми гранями.
Во-вторых, популярный японский блогер раскрыл частотную формулу процессора Core i9-12900K. Производительные ядра серии P будут автоматические менять частоту в диапазоне от 3.6 до 5.0 ГГц, а экономичные ядра серии E ограничатся диапазоном частот от 2.7 до 3.8 ГГц. Уровень TDP данной модели при этом не превысит 125 Вт.