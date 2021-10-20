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Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка ASML в минувшем квартале превзошла ожидания аналитиков
По сравнению с прошлым годом она выросла почти на треть.
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Одним из бенефициаров пандемии, если так можно выразиться, должен стать холдинг ASML из Нидерландов, который является ведущим поставщиком литографических сканеров для изготовления полупроводниковых компонентов. По итогам текущего года компания рассчитывает увеличить выручку на 35%, как напомнил Reuters со ссылкой на генерального директора холдинга.

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Источник изображения: Reuters

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В минувшем квартале ASML смогла увеличить выручку на 32% до 5,24 млрд евро по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый доход составил 1,74 млрд евро против 1,1 млрд евро годом ранее, а эксперты прогнозировали сумму не более 1,6 млрд евро. В текущем квартале ASML рассчитывает увеличить выручку до 4,9-5,2 млрд евро, сохраняя норму прибыли на уровне 51-52%. К середине десятилетия компания планирует увеличить годовую выручку до 30 млрд евро и норму прибыли до 55%.

#аналитика #финансы #полупроводники #литографическое производство #asml
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