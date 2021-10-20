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Новости Hardware Алексей Сычёв
В сентябре тайваньский экспорт обновил рекорд
И отключения электроэнергии в соседнем Китае не повлияли на ситуацию.
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Как отмечает Bloomberg со ссылкой на данные официальных органов статистики Тайваня, в сентябре выручка тайваньских экспортёров в очередной раз обновила рекорд, увеличившись на 25,7% до $62,9 млрд по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

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Источник изображения: Bloomberg

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Экономисты ожидали ухудшения динамики, опасаясь влияния перебоев с электроснабжением промышленных предприятий в соседнем Китае на способность тайваньских компаний исправно поставлять собственную продукцию. Ожидалось, что рост экспортной выручки Тайваня замедлится до 17%. Четвёртый квартал, впрочем, должен принести замедление, но по итогам всего года экспортная выручка острова должна увеличиться на 20%. Сезонный спрос на электронику поддержит местную экономику, как считают тайваньские чиновники.

#аналитика #финансы #полупроводники #тайвань
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