Они готовы строить новые предприятия, но будут брать деньги авансом.

Тайваньские власти недавно сослались на наличие «узких мест» в цепочке обработки полупроводниковых компонентов на территории Малайзии, которые сводят на нет все усилия производителей непосредственно кремниевых кристаллов по устранению дефицита чипов. Как подтверждает публикация на страницах сайта Reuters, малазийские компании действительно призывают не рассчитывать на быструю победу над дефицитом. По их мнению, он продлится ещё не менее двух лет.

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Источник изображения: Reuters

Исторически бизнес по упаковке и тестированию полупроводниковых компонентов довольствовался весьма скромной нормой прибыли, но дефицит начал подогревать цены во всей цепочке, и профильные компании в Малайзии смогли увеличить свою прибыль на 5-10%, что не так мало по меркам сегмента. Они готовы строить новые предприятия для обработки чипов, но в строй они будут ведены через год с лишним, а потому реальное влияние на рынок окажут только через пару лет.

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Поставщики считают необходимым переходить на заключение долгосрочных контрактов с предоплатой в размере до 70% от объёмов заказа. Сейчас многие клиенты готовы скупать «весь тираж» продукции по любой цене, но предприятия в Малайзии до сих пор не готовы работать на полную мощность из-за сохраняющихся эпидемиологических ограничений. Сейчас они способны выводить на работу только до 80-90% сменного персонала. Уровень вакцинирования достигает 98%, но от вспышек коронавируса это в полной мере не уберегает.