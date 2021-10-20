По данным Nikkei Asian Review, китайская компания OPPO вдохновлена былым успехом Huawei на рынке смартфонов, который в немалой степени был обусловлен наличием у китайского гиганта процессоров HiSilicon собственной разработки. С 2019 года OPPO разрабатывает собственные процессоры и привлекает для этого специалистов с опытом работы в Qualcomm и MediaTek по всему миру.
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Ожидается, что OPPO разродится собственными процессорами для флагманских моделей смартфонов к 2023 году, и выпускать их по её заказу сможет TSMC, используя актуальный на тот момент 3-нм техпроцесс. По другим данными, если разработка процессоров OPPO затянется до 2024 года, то заказы китайской компании попадут во вторую очередь после Apple и Intel.
Собственные процессоры для смартфонов предлагают Apple, Samsung и, с недавних пор – Google. Китайская компания Xiaomi соответствующий опыт получила ещё в 2017 году, но позже сосредоточилась на процессорах для обработки изображений. Историю Huawei можно было бы считать успехом, если бы не американские санкции, которые лишили её возможности выпускать современные процессоры по передовой литографии на мощностях подрядчиков.