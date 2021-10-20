Агентство Reuters со ссылкой на японские СМИ сообщило, что компания Micron Technology планирует расширить производство микросхем оперативной памяти в Хиросиме, где у неё уже есть профильное предприятие и исследовательский центр. На соответствующие нужды планируется потратить не менее $7 млрд.
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Новая очередь производства, если так можно выразиться, будет запущена в 2024 году. Основная причина, побуждающая Micron вкладывать деньги в расширение производства – уверенность в сохранении высокого спроса на чипы ОЗУ со стороны центров обработки данных в последующие годы. Возможно, в следующем году цены на память и снизятся, но предприятие в Японии будет расширено лишь к 2024 году, и тогда дополнительные мощности могут быть востребованы рынком.