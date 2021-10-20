Ресурс Reuters обнародовал дополнительную информацию о публичном размещении акций GlobalFoundries, которое должно состояться до конца текущего года на фондовой площадке в Нью-Йорке. Прежде всего, определена доля акций компании, которая останется в собственности у арабского фонда Mubadala после первичного размещения – она достигнет 89,4% с идентичным количеством голосов.
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На торги будут выставлены 22 млн акций GlobalFoundries по цене от $42 до $47 за штуку, это позволит компании привлечь до $2,6 млрд. Сохраняется возможность продажи дополнительного количества акций, в итоге весь бизнес компании может быть оценён в $26 млрд. Одновременно сообщается, что в третьем квартале этого года выручка GlobalFoundries выросла на 56% в годовом сравнении до $1,7 млрд. Напомним, что в ближайшее время компания собирается потратить от $4 до $6 млрд на расширение производственных мощностей, и ради этого как раз и выходит на американский фондовый рынок.