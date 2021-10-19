В условиях, когда разработчик утилиты HWiNFO исправно уведомляет об изменениях в своём продукте путём прямой почтовой рассылки, сложно пропустить расширение истории изменений в будущей версии этого программного обеспечения. Если факт появления в этом перечне упоминаний о поддержке процессоров Intel Raptor Lake уже мелькал в нашей новостной ленте, то некие гибридные процессоры AMD следующего поколения в нём появляются впервые.
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С одной стороны, мы слышали от представителей AMD во время их интервью, посвящённого пятилетнему юбилею архитектуры Zen, что в начале следующего года компания представит некие новые модели процессоров для ноутбуков. С другой стороны, очевидно, что к этому моменту архитектура Zen 4 ещё не будет готова к покорению данного сегмента. Получается, что речь наверняка идёт о неких гибридных процессорах AMD с архитектурой Zen 3, и выбор в этом отношении достаточно велик.