Intel Raptor Lake – это не единственная новинка очередного сезона.

В условиях, когда разработчик утилиты HWiNFO исправно уведомляет об изменениях в своём продукте путём прямой почтовой рассылки, сложно пропустить расширение истории изменений в будущей версии этого программного обеспечения. Если факт появления в этом перечне упоминаний о поддержке процессоров Intel Raptor Lake уже мелькал в нашей новостной ленте, то некие гибридные процессоры AMD следующего поколения в нём появляются впервые.

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Источник изображения: HWiNFO

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С одной стороны, мы слышали от представителей AMD во время их интервью, посвящённого пятилетнему юбилею архитектуры Zen, что в начале следующего года компания представит некие новые модели процессоров для ноутбуков. С другой стороны, очевидно, что к этому моменту архитектура Zen 4 ещё не будет готова к покорению данного сегмента. Получается, что речь наверняка идёт о неких гибридных процессорах AMD с архитектурой Zen 3, и выбор в этом отношении достаточно велик.