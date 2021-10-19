Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Утилита HWiNFO готовится к выходу новых гибридных процессоров AMD
Intel Raptor Lake – это не единственная новинка очередного сезона.
анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
MSI RTX 3070 еще дешевле
RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену

В условиях, когда разработчик утилиты HWiNFO исправно уведомляет об изменениях в своём продукте путём прямой почтовой рассылки, сложно пропустить расширение истории изменений в будущей версии этого программного обеспечения. Если факт появления в этом перечне упоминаний о поддержке процессоров Intel Raptor Lake уже мелькал в нашей новостной ленте, то некие гибридные процессоры AMD следующего поколения в нём появляются впервые.

реклама

Источник изображения: HWiNFO

анонсы и реклама
Новейшие RX 6600 в Регарде
-43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена
-17000р на RTX 3070 ASUS
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
-39 000р на MSI RTX 3080
Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
-35000р на RTX 3080 MSI Gaming
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

С одной стороны, мы слышали от представителей AMD во время их интервью, посвящённого пятилетнему юбилею архитектуры Zen, что в начале следующего года компания представит некие новые модели процессоров для ноутбуков. С другой стороны, очевидно, что к этому моменту архитектура Zen 4 ещё не будет готова к покорению данного сегмента. Получается, что речь наверняка идёт о неких гибридных процессорах AMD с архитектурой Zen 3, и выбор в этом отношении достаточно велик.

#amd #apu #zen 3 #hwinfo
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Полировка крышки AMD Ryzen 9 5950X позволила снизить температуру под нагрузкой на шесть градусов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
378
Моё мнение: современные процессоры переразогнаны с завода
79
Ультра-бомж-гейминг на AFOX GT-730 (AF730-2048D5H5) или пробивание дна
26
Лучшие стратегии, в которые мне не надоедает играть уже много лет. Часть вторая
4
Компьютер месяца от Zero - октябрь 2021 (часть 1)
129
Китайские Wi-Fi адаптеры за ~2$: Обзор, разборка и тесты
48
Изучаем возможности видеоядра i7 11700 в прикладных, игровых и тестовых программах
29
Просмотр сериалов - как вариант проведения свободного времени и мой чарт-лист
38
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme
30
Битва процессоров: Core i5-11600КF VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10

Сейчас обсуждают

Lamerusha Lat
15:37
Я уже давно не майню, надоел постоянный шум и нагрев помещения.
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Vasyan
15:37
В вашем ПК не обнаружена игровая видеокарта, скачать?
В Яндексе набирает популярность поисковый запрос "скачать видеокарту"
Зеновий Радеонович
15:36
ок, какая монета сейчас самая прибыльная, ну, или перефразируя, какой режим приносит больше всего?
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Kozma
15:35
Пока горят только пуканы у геймеров. Без огнетушителя в комменты страшно заходить.
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Kozma
15:33
Есть разные монеты. Например, на эфире гонят память а чип можно в минус. А есть монеты, где память роли не играет и ее можно в минус. А иногда и то и то можно в минус, если карту хочется поберечь.
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Timur vtoroj
15:33
херню какую то порешь !Сравнил холодильник с майнинг фермой! Ты дядя дурак?
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Артур Рейх
15:30
Согласен
Официальный анонс процессоров Intel Alder Lake состоится 27 октября, а выход в продажу 4 ноября
Дмитрий Герасименко
15:30
Ну молодец. Гордись
Технический директор AMD отметил успех FSR и объяснил отсутствие в технологии машинного обучения
Артур Рейх
15:29
Ко-ко-ко
Официальный анонс процессоров Intel Alder Lake состоится 27 октября, а выход в продажу 4 ноября
Timur vtoroj
15:29
рискни))) авось не выйдет это же может шанс один на миллион? Но тогда не плачь глядя на угольки на месте твоей квартиры ))) а возможно и твоих соседей которые тебя будут ждать с дрынами )))
Мнение: любому разумному геймеру пора начинать майнить
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем