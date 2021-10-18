И появятся ближе к концу 2022 года, если не позже.

До сих пор не утихают споры о том, нужны ли настольным процессорам массового сегмента более 16 ядер, а ресурс VideoCardz уже обобщает свежие откровения так называемых «инсайдеров» со страниц Twitter, которые вчера взялись за обсуждение ключевых характеристик мобильных процессоров AMD Raphael-H.

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Источник изображения: VideoCardz

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Считается, что эти гибридные процессоры будут сочетать архитектуру вычислительных ядер Zen 4 и встроенную графику поколения RDNA 2. В настольном сегменте эти процессоры получат исполнение Socket AM5, а в мобильном будут предложены в версиях с уровнем TDP от 35 до 65 Вт. Теперь информированные источники заявляют, что мобильные процессоры Raphael-H способны предложить до 16 вычислительных ядер. По всей видимости, выпускаться они будут по 5-нм технологии.