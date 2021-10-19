До первого этапа анонса платформы Intel LGA 1700 с поддержкой памяти типа DDR5 осталось не так много времени, но тайваньские оверклокеры не теряют надежды улучшить результаты DDR4. В частности, уже знакомый нашим постоянным читателям Chiang-Cheng-Tao вчера добрался до второго места в разгоне памяти этого типа.
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Одиночный модуль производства Kingston объёмом 8 Гбайт он разогнал до режима DDR4-7178 при значении таймингов 58-63-63-63-2 в материнской плате MSI MEG Z590I Inify.
Кстати, на дефектную работу платы автор рекорда списывает и невозможность отключить лишние ядра и потоки у процессора Intel Core i9-11900KF, и склонность системы к произвольной перезагрузке. Если бы под рукой оказался более удачный экземпляр материнской платы, новый мировой рекорд вполне мог бы увенчать эру DDR4 в сфере экстремального разгона.