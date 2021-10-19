Тайваньские разработчики чипов уже готовы поддержать компанию.

Издание DigiTimes пытается донести до широких масс высказывания председателя совета директоров Foxconn Янга Лю (Young Liu), который на специальном мероприятии в Тайбэе поделился информацией о планах компании по освоению рынка электромобилей. Как мы уже знаем, к середине десятилетия Foxconn намеревается занять от 5 до 10% рынка услуг по контрактному производству электромобилей, а в течение пяти лет увеличить свой оборот в этом бизнесе до $35 млрд в год.

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Источник изображения: DigiTimes

Одновременно, как поясняет тайваньский источник, Foxconn будет способствовать организации локальных производств на ключевых рынках, что должно повысить конкурентоспособность продукции. К 2023 году, напомним, компания намеревается вывести на рынок Тайваня кроссовер Model C, который будет предлагаться по цене около $35 000. Привлекательные цены компания намеревается сохранить и за пределами Тайваня, судя по всему.

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Тайваньские разработчики микропроцессоров уже выразили готовность присоединиться к платформе MIH, которую Foxconn продвигает на рынке электромобилей. Помимо MediaTek, инициативу готовы поддержать Novatek, Realtek и многие другие.