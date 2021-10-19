Ресурс DigiTimes сегодня хоть и начал выдавать новости позже обычного, порадовал не самой частой темой для своих публикаций. По словам опрошенных им тайваньских источников, в следующем году двигать выручку TSMC смогут не только заказы на выпуск мобильных процессоров Apple и MediaTek, но и контракты на выпуск высокопроизводительных компонентов AMD и NVIDIA.
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По крайней мере, можно рассчитывать, что среди этой продукции AMD и NVIDIA кажутся и графические процессоры для игровых видеокарт. Обе компании одновременно будут увеличивать долю процессоров, применяемых в серверных системах, так что ассортимент продукции будет достаточно разнообразным. NVIDIA связывает надежды на стремительный рост бизнеса и с сегментом автомобильных компонентов, но он в относительном выражении пока развит не так сильно.