Для вьетнамских технопарков, в которых сосредоточено производство многих электронных устройств и компонентов, летние месяцы были не самыми простыми, поскольку в стремлении ограничить распространение коронавирусной инфекции, власти заставили местных производителей организовать проживание рабочих либо непосредственно на территории предприятий, либо в шаговой доступности от них. Приезжих подобный режим работы, мягко говоря, не особо обрадовал, и как только ограничения ослабли, они дружно собрались на родину для реализации права на законный отдых.
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По информации Bloomberg, ссылающегося на официальные данные вьетнамской статистики, сейчас не менее 2,1 млн рабочих хотят покинуть промышленные районы Вьетнама, чтобы навестить свои семьи.
Такой отток рабочей силы уже создал проблемы для работодателей. В сегменте производства электроники дефицит рабочих рук достигает 56% от потребности, в производстве одежды и обуви – 49,2% и 51,7% соответственно. Естественно, возобновить производство той же электроники в достаточных объёмах в таких условиях будет невозможно, а это означает, что нас ждёт очередной виток дефицита и роста цен. Та же корпорация Intel, например, во Вьетнаме тестирует и упаковывает процессоры и чипсеты, а у Samsung здесь сконцентрировано производство смартфонов.