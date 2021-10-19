Новый фактор дефицита не заставил себя долго ждать.

Для вьетнамских технопарков, в которых сосредоточено производство многих электронных устройств и компонентов, летние месяцы были не самыми простыми, поскольку в стремлении ограничить распространение коронавирусной инфекции, власти заставили местных производителей организовать проживание рабочих либо непосредственно на территории предприятий, либо в шаговой доступности от них. Приезжих подобный режим работы, мягко говоря, не особо обрадовал, и как только ограничения ослабли, они дружно собрались на родину для реализации права на законный отдых.

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По информации Bloomberg, ссылающегося на официальные данные вьетнамской статистики, сейчас не менее 2,1 млн рабочих хотят покинуть промышленные районы Вьетнама, чтобы навестить свои семьи.

Источник изображения: Bloomberg

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Такой отток рабочей силы уже создал проблемы для работодателей. В сегменте производства электроники дефицит рабочих рук достигает 56% от потребности, в производстве одежды и обуви – 49,2% и 51,7% соответственно. Естественно, возобновить производство той же электроники в достаточных объёмах в таких условиях будет невозможно, а это означает, что нас ждёт очередной виток дефицита и роста цен. Та же корпорация Intel, например, во Вьетнаме тестирует и упаковывает процессоры и чипсеты, а у Samsung здесь сконцентрировано производство смартфонов.